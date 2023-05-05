Стало известно о заминированных 14 тыс. кв. км морской акватории Украины

Морская акватория Украины заминирована на площади в 14 тысяч квадратных метров. Как сообщает ТАСС, об этом заявил первый замминистра обороны Украины Александр Павлюк в интервью изданию Укринформ.

«14 тысяч квадратных километров — это морские акватории», — сказал он, отвечая на вопрос о заминированных территориях.

Напомним, что глава глава МИД Сергей Лавров заявлял, что установленные Вооруженными силами Украины (ВСУ) мины дрейфуют в Черном море. Это создает опасность для судоходства и портовой инфраструктуры стран на побережье моря. Периодически в Одессе и других населенных пунктах области сообщают о взрывах, которые связаны с контролируемым подрывом мин, выносимых к берегу.