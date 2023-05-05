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Минобороны Украины назвало площадь заминированной акватории

Морская акватория Украины заминирована на площади в 14 тысяч квадратных метров. Как сообщает ТАСС, об этом заявил первый замминистра обороны Украины Александр Павлюк в интервью изданию Укринформ.

Стало известно о заминированных 14 тыс. кв. км морской акватории Украины
© РИА Новости

«14 тысяч квадратных километров — это морские акватории», — сказал он, отвечая на вопрос о заминированных территориях.

Напомним, что глава глава МИД Сергей Лавров заявлял, что установленные Вооруженными силами Украины (ВСУ) мины дрейфуют в Черном море. Это создает опасность для судоходства и портовой инфраструктуры стран на побережье моря. Периодически в Одессе и других населенных пунктах области сообщают о взрывах, которые связаны с контролируемым подрывом мин, выносимых к берегу.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также заявляла, что ВСУ повсеместно устанавливают взрывные устройства, в том числе на сельскохозяйственных угодьях и в морских акваториях.

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