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Вучич: расстрелявший людей в Младеноваце на свободу больше не выйдет

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Урош Блажич, который совершил вооруженное нападение в Младеноваце под Белградом, на свободу уже не выйдет, сообщает Vesti dana.

Вучич: расстрелявший людей в Младеноваце на свободу больше не выйдет
© Газета.Ru

«Злоумышленник задержан, и он белый свет больше не увидит. Это метафорически говоря. Из тюрьмы он не выйдет», — сказал он.

Министерство внутренних дел Сербии направило на поиски преступника более 600 сотрудников силовых структур, а также вертолеты и беспилотники. Им оказался я 21-летний Урош Б., сын военного. Сообщалось, что он поспорил с группой людей на школьном дворе в Дубоне, взял дома автомат и открыл стрельбу. После чего поехал в свое родное село Шепшин, где вновь начал стрелять.

Министр внутренних дел Сербии Братислав Гашич назвал инцидент террористическим актом.

Среди убитых уточнены две личности — это 21-летний полицейский и его младшая сестра, возраст которой не уточняется.

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