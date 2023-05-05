Вучич: расстрелявший людей в Младеноваце на свободу больше не выйдет
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Урош Блажич, который совершил вооруженное нападение в Младеноваце под Белградом, на свободу уже не выйдет, сообщает Vesti dana.
«Злоумышленник задержан, и он белый свет больше не увидит. Это метафорически говоря. Из тюрьмы он не выйдет», — сказал он.
Министерство внутренних дел Сербии направило на поиски преступника более 600 сотрудников силовых структур, а также вертолеты и беспилотники. Им оказался я 21-летний Урош Б., сын военного. Сообщалось, что он поспорил с группой людей на школьном дворе в Дубоне, взял дома автомат и открыл стрельбу. После чего поехал в свое родное село Шепшин, где вновь начал стрелять.
Министр внутренних дел Сербии Братислав Гашич назвал инцидент террористическим актом.
Среди убитых уточнены две личности — это 21-летний полицейский и его младшая сестра, возраст которой не уточняется.