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Постпред Зеленского: Запад предупреждает Киев о последствиях захвата Крыма

Постоянный представитель президента Украины в Крыму Тамила Ташева заявила, что ряд западных политиков предостерегают киевские власти от захвата полуострова. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на Польское агентство новостей.

В ЕС предостерегли Киев от захвата Крыма
© РИА Новости

Она подчеркнула, что на Западе есть политики, утверждающие, что украинские власти должны полностью отказаться от идеи вернуть Крым. Ташева уточняет, что, по их мнению, полуостров можно вернуть, однако это может привести к плачевным последствиям. Так, по их словам, эти попытки могут привести к ядерной войне.

При этом Ташева отказалась говорить, о каких европейских политиках идет речь. Сама же постпред выразила уверенность, что Киев вернет Крым уже в ближайшее время, однако точную дату не назвала.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ готовят контрнаступление на Крым. По его словам, успех этого наступления будет непосредственно зависеть от поставок вооружения от Запада.

В свою очередь, глава парламента полуострова Владимир Константинов предупредил, что в случае попыток наступления на Крым, украинским властям придется получить жесткий ответ.

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