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Обзор иноСМИ: место "новой схватки" России и Запада и 11-й пакет санкций

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Обзор иноСМИ: место "новой схватки" России и Запада и 11-й пакет санкций
© РИА Новости

Орбан: в конфликте на Украине не будет победителей

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Венгерский премьер-министр Виктор Орбан призвал как можно скорее прекратить конфликт на Украине, так как в нем, по его мнению, не будет победителей. Об этом Орбан заявил в эфире радиостанции Kossuth.

Орбан подчеркнул, что с самого начала позиция Венгрии заключалась в том, что конфликт не выгоден никому. Венгерский премьер добавил, что у России гораздо больше военных и страна обладает ядерным оружием, а ядерную державу победить невозможно, несмотря на широкую поддержку Украины Западом.

Арктика: место новой схватки России и Запада

Арктика в течение долгих лет оставалась международно-нейтральной зоной, державшейся в стороне от геополитики. Но изменение климата вызвало необычайно высокий уровень активности в отдаленном полярном регионе; теперь столкновение стратегических интересов и таяние льдов могут коренным образом изменить ситуацию в Арктике, отмечает Bloomberg.

В последнее время усиливается борьба за арктические ресурсы - возможно, миллионы баррелей нефти и месторождения, богатые полезными ископаемыми. Хотя никто не «владеет» Северным полюсом, страны, земли которых окружают центральную часть Северного Ледовитого океана, уже имеют права, простирающиеся далеко за пределы их береговой линии в соответствии с международным правом. Россия, Канада и Дания (от имени Гренландии) выступают за более широкие суверенные права на то, что находится под океаном: огромную полосу арктического морского дна, простирающуюся через Северный полюс. По версии Bloomberg, у Арктики есть все шансы стать новым местом схватки России с Западом.

Глава МВД Германии призвала реже предоставлять убежища

Глава МВД Германии Нэнси Фезер призвала ужесточить процедуры предоставления убежища в ЕС, чтобы ограничить количество беженцев, сообщает Handelsblatt. По ее словам, «важным прорывом» стало то, что страны ЕС уже согласились обеспечить надежную идентификацию, регистрацию и проверку людей на внешних границах Евросоюза.

Новый регламент, который планируют принять в ЕС, призван обеспечить ускоренные процедуры на внешних границах Евросоюза, позволяющие определить беженцев с шансом получить защиту в ЕС и быстрее депортировать всех остальных. Один из спорных моментов заключается в том, нужно ли (и если да, то на какой срок) задерживать новоприбывших, чтобы выяснить эту информацию. Как отмечает Handelsblatt, в последнее время Берлин начал уделять больше внимания нелегальной миграции - не только из-за роста количества мигрантов, но и из-за отсутствия у муниципалитетов возможностей по размещению и интеграции, из-за нехватки детских садов и школ. В первом квартале 2023 года 80 978 человек впервые подали прошение о предоставлении убежища в Германии (и это не считая украинцев, которым запрашивать убежище не нужно).

Politico: 11-й пакет санкций против России уже на подходе

Еврокомиссия (ЕК) намерена предложить 11-й пакет санкций против России в ближайшие дни, сообщает Politico со ссылкой на четырех европейских дипломатов. Послы ЕС намерены обсудить новые санкции на встрече в среду, 10 мая.

Пока неясно, выступит ли ЕК с этим предложением сегодня, 5 мая, к понедельнику, 8 мая, или позже. Также пока неизвестно, будет ли Еврокомиссия «достаточно смелой», чтобы включить в новый пакет санкций меры против третьих стран, помогающих России обходить уже введенные санкции, отмечает Politico. Ранее информация о планах ЕС ввести вторичные санкции появилась в СМИ.

В США объяснили рост насилия с применением оружия

Американский министр здравоохранения Хавьер Бесерра связал рост количества случаев насилия с применением оружия в США с кризисом в сфере здравоохранения страны, пишет The Hill. Так Бесерра прокомментировал стрельбу в больнице Атланты (жертвой стрельбы стал один человек - 39-летняя сотрудница больницы, еще четверо пострадали).

Стрелявшего 24-летнего Дейона Паттерсона задержали вечером 3 мая. Его мать заявила, что он страдает от психического расстройства. Все пострадавшие при стрельбе - женщины в возрасте от 25 лет до 71 года.

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