Экс-президент США Клинтон заявил, что еще в 2011 году понял: СВО - вопрос времени
Бывший президент США Билл Клинтон (1993-2001 гг.) заявил, что уже в 2011 году после встречи с президентом России Владимиром Путиным в Давосе понял, что Украину ждет военный конфликт. Об этом сообщает Financial Times.
«Владимир Путин сказал мне в 2011 году, за три года до того, как он взял Крым, что он не согласен с документом, который я заключил с (экс-главой РФ) Борисом Ельциным», — сказал Клинтон.
Речь идет о Будапештском меморандуме от 1994 года, который подразумевает отказ Украины от ядерного оружия в обмен на гарантии безопасности.
По словам Клинтона, тогда Путин ответил ему, что не согласен с этим документом и не поддерживает его, а также что не связан с ним.
«И с того дня я понимал, что это лишь вопрос времени», — поделился экс-президент США.
Ранее Клинтон заявлял, что сожалеет о том, что уговорил Украину отказаться от ядерного оружия.