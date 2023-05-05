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Экс-президент США Клинтон заявил, что еще в 2011 году понял: СВО - вопрос времени

Бывший президент США Билл Клинтон (1993-2001 гг.) заявил, что уже в 2011 году после встречи с президентом России Владимиром Путиным в Давосе понял, что Украину ждет военный конфликт. Об этом сообщает Financial Times.

Клинтон заявил, что еще в 2011 году понял: СВО - вопрос времени
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«Владимир Путин сказал мне в 2011 году, за три года до того, как он взял Крым, что он не согласен с документом, который я заключил с (экс-главой РФ) Борисом Ельциным», — сказал Клинтон.

Речь идет о Будапештском меморандуме от 1994 года, который подразумевает отказ Украины от ядерного оружия в обмен на гарантии безопасности.

По словам Клинтона, тогда Путин ответил ему, что не согласен с этим документом и не поддерживает его, а также что не связан с ним.

«И с того дня я понимал, что это лишь вопрос времени», — поделился экс-президент США.

Ранее Клинтон заявлял, что сожалеет о том, что уговорил Украину отказаться от ядерного оружия.

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