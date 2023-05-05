Вучич призвал вернуть в стране смертную казнь

«Я предложил премьер-министру [Ане Брнабич] вернуть смертную казнь, но она и правительство против, так как мы бы тогда единственные с Белоруссией имели смертную казнь в Европе», — рассказал Вучич. Он считает, что страна не может пойти на это из-за «не очень умных» конвенций.

Слова политика прозвучали на фоне трагедии, произошедшей в деревне под Белградом в ночь на 5 мая. Подозреваемый — 21-летний Урош Б. — поссорился с полицейским во дворе местной школы, после чего взял дома оружие и застрелил правоохранителя и его сестру. Затем он продолжил стрельбу в соседнем селе Шепшин, где попытался скрыться от полиции. В результате погибли восемь человек, еще 13 ранены.