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Боррель заявил о единственном плане мирного урегулирования ситуации на Украине

Евросоюз считает, что существует только один план мирного урегулирования ситуации на Украине – тот, который представил украинский президент Владимир Зеленский. Об этом заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель, пишет ТАСС.

Такое мнение дипломат высказал на экспертной конференции о состоянии Евросоюза во Флоренции, которую транслировала Еврокомиссия.

«Есть только один мирный план по Украине - план Зеленского. Китайский план - это просто набор благих пожеланий. Давайте смотреть реально, сейчас мы должны поддерживать военные усилия Украины», - заметил он.

Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля 2022 года. При этом украинская сторона приостановила переговоры о мире, которые были начаты в первые дни СВО. А в октябре 2022 года украинский лидер Владимир Зеленский утвердил решение Совета нацбезопасности и обороны страны, предусматривающее отказ от переговоров с президентом России.

В ноябре того же года Зеленский представил план мирного урегулирования ситуации. Среди пунктов плана — возвращение Украине территорий в границах 1991 года и выплата репараций.

В свою очередь в конце февраля 2023 года Китай также выступил с мирной инициативой по урегулированию украинского кризиса. План Пекина включает 12 пунктов, в том числе требование уважать суверенитет всех стран, отказ от «менталитета холодной войны» (уважение интересов безопасности стран), отказ от расширения военных блоков, отмену санкций и прекращение огня на Украине, за которым должны последовать мирные переговоры.

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