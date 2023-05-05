Евросоюз считает, что существует только один план мирного урегулирования ситуации на Украине – тот, который представил украинский президент Владимир Зеленский. Об этом заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель, пишет ТАСС.

Такое мнение дипломат высказал на экспертной конференции о состоянии Евросоюза во Флоренции, которую транслировала Еврокомиссия.

«Есть только один мирный план по Украине - план Зеленского. Китайский план - это просто набор благих пожеланий. Давайте смотреть реально, сейчас мы должны поддерживать военные усилия Украины», - заметил он.

Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля 2022 года. При этом украинская сторона приостановила переговоры о мире, которые были начаты в первые дни СВО. А в октябре 2022 года украинский лидер Владимир Зеленский утвердил решение Совета нацбезопасности и обороны страны, предусматривающее отказ от переговоров с президентом России.

В ноябре того же года Зеленский представил план мирного урегулирования ситуации. Среди пунктов плана — возвращение Украине территорий в границах 1991 года и выплата репараций.