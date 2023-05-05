Вучич поручил МВД Сербии провести "разоружение страны"

"Правительство поручает МВД подготовить изменения в закон об оружии и боеприпасах, которые бы ужесточили условия хранения короткоствольного огнестрельного оружия, а для тех, кто не исполняет эти условия, ввести обязательный выкуп оружия. То есть все, у кого есть оружие, а это около 400 тыс. человек, и это я не говорю об охотничьем оружии, [пройдут ревизию], а после ревизии не останется больше 30-40 тыс., мы проведем практически полное разоружение Сербии", - заявил Вучич в пятницу, обращаясь к нации.