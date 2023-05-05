Орбан допустил возможность поражения России «только в сказке»

Ситуация, при которой Россия, являющаяся ядерной державой, смирилась бы со своим поражением, возможна только в сказке, и в такое могут поверить только дети. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, пишет РИА Новости.

Венгерский политик подчеркнул, что у него просто «не хватит фантазии вообразить, что кто-то может победить ядерную державу».

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«Думать, что русские сложа руки будут смотреть, как их побеждают, ломают их политическую систему, убивают их президента, устраивают атаку дронов над Красной площадью, верить, что они будут молча смотреть и смирятся с военным поражением, могут те, кто не вырос из детского возраста. Так в сказке бывает, в реальности нет», - пояснил он в эфире радио Kossuth.

Говоря об украинском конфликте, премьер-министр Венгрии выразил уверенность, что победителей в нем не будет. Орбан напомнил, что Киев финансируют и вооружают страны НАТО и «очень трудно победить современные западные системы вооружения и почти неограниченные финансы из бюджета США».

При этом, по словам венгерского лидера, население России превышает население Украины, на стороне Москвы также более широкие «традиции оружейного производства», а также ядерное оружие.

Россия проводит на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации с 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин называл ее целью защиту населения Донбасса, которое подвергалось геноциду со стороны киевского режима. В ответ рядом стран, в том числе ЕС и США, были введены обширные антироссийские санкции и начаты поставки оружия на Украину.