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Стал известен спутник супруги Зеленского на коронацию Карла III

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль прибудет в Лондон вместе с супругой президента Украины Владимира Зеленского Еленой на коронацию Карла III, которая пройдет с 6 по 8 мая. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика страны».

Стал известен спутник супруги Зеленского на коронацию Карла III
© Lenta.ru

«Рассчитываем на усиление всесторонней поддержки Украины и на увеличение санкционного давления на Россию», — сообщил Шмыгаль.

Ранее стало известно, что Елена Зеленская уже находится в Великобритании. Супруга президента прибыла в резиденцию премьер-министра Великобритании Риши Сунака на Даунинг-стрит, где встретилась с его женой Акшатой Мурти.

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