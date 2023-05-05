Вероятность прямого столкновения между Россией и США оценили

Опасность прямого столкновения между Россией и США есть, впрочем, пока она не очень высока, полагает политолог-американист Малек Дудаков. Вероятность такого сценария он оценил в беседе с «Лентой.ру».

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Ранее заместитель главы Министерства иностранных дел (МИД) РФ Сергей Рябков заявил, что отношения России и США находятся на грани открытого вооруженного конфликта, но Москва работает над тем, чтобы его не допустить.

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Слова Рябкова политолог счел фигурой речи, однако заметил, что его комментарии близки к реальности. Дудаков подчеркнул, что отношения России и США на текущий момент находятся в самой низкой точке за всю их историю.

Политолог напомнил, что советские войска принимали участие и в корейской, и во вьетнамской войне. Однако масштабы были несопоставимыми, и конфликты происходили далеко за пределами границ США и Советского Союза.

«Сейчас мы говорим о масштабном конфликте на уровне большой европейской войны у самых границ России, и очевидно, что Америка этот самый конфликт пытается подразжигать, поставляя вооружение и оказывая поддержку киевскому режиму», — высказался собеседник «Ленты.ру».

По его словам, заключительный шаг к открытому конфликту еще не сделан. «Американцы отправляют инструкторов, наемников, но не отправляют регулярные американские войска, и, я думаю, что не отправят. Очевидно, что это попытка определенная сохранять дипломатический статус-кво, но в реальности мы все понимаем, что речь идет о войне не напрямую с США, но с теми, кого США всем обеспечивает», — поделился Дудаков.

В качестве примера, который может привести к открытому столкновению, политолог назвал применение ядерного оружия против России теми или иными силами.

«Это приведет к возможности уже открытого конфликта с США, учитывая, что США этими силами распорядится», — уточнил он.