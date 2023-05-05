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Орбан допустил возможность поражения России «только в сказке»

Ситуация, при которой Россия потерпит поражение и смирится с этим, возможна только в сказке. Такое развитие событий допустил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, передает РИА Новости.

Орбан допустил возможность поражения России «только в сказке»
© Lenta.ru

Глава венгерского кабмина заявил, что у него не хватит воображения, чтобы представить, что кто-то может победить ядерную державу.

«Думать, что русские сложа руки будут смотреть, как их побеждают, ломают их политическую систему, убивают их президента, устраивают атаку дронов над Красной площадью, верить, что они будут молча смотреть и смирятся с военным поражением, могут те, кто не вырос из детского возраста», — заключил он.

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