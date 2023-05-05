Орбан призвал скорее прекратить конфликт, в котором не будет победителей

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал как можно скорее прекратить конфликт на Украине, в котором, как он считает, не будет победителей. Об этом политик сказал в эфире радиостанции Kossuth.

«С самого начала позиция Венгрии заключалась в том, что в этой войне едва ли будут победители. Будут проигравшие, но не победители», — сказал Орбан.

Он отметил, что страны Запада оказывают Украине широкую поддержку и сами решают, как далеко они готовы зайти в предоставлении помощи и вооружения Киеву.

При этом Орбан заметил, что у России гораздо больше людей, более многочисленная армия, она обладает ядерным оружием. Политик отметил, что не может представить, чтобы кто-то победил ядерную державу.

Отвечая на вопрос о возможном контрнаступлении Украины, венгерский премьер заявил, что это последняя возможность для этой страны «добиться какого-то военного успеха». Орбан считает, что при контрнаступлении можно будет увидеть, каков реальный баланс сил у Украины и России.