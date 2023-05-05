Стало известно о заминированных 14 тыс. кв. км морской акватории Украины

В украинском минобороны заявили о заминированных 14 тыс. кв. км морской акватории Украины
Первый замминистра обороны Украины Александр Павлюк заявил, что морская акватория Украины заминирована на площади в 14 тыс. квадратных километров. Об этом он сообщил агентству «Укринформ».
«14 тыс. кв. км — это морские акватории», — сказал он.
Ранее сообщалось, что Украина решила укрепить оборону на границе с Белоруссией, установив тысячи противотанковых мин.
Отмечается, что Киев установил свыше 6000 противотанковых мин. Генерал-лейтенант украинской армии Сергей Наев сообщил, что оборонительные рубежи были сосредоточены на «вероятных путях продвижения противника вглубь нашей территории, включая дороги, лесополосы, мосты, линии электропередачи».
В американском Центральном разведывательном управлении (ЦРУ) заявили, что Китай будет рассматривать удары Украины вглубь территории России как «возможность выставить НАТО агрессором». Отмечалось, что чиновники США и Европы «с опаской смотрят» на возможный альянс России и Китая. При этом власти публично заявляют об отсутствии признаков о предоставлении РФ со стороны КНР летальной военной помощи.