Стало известно о заминированных 14 тыс. кв. км морской акватории Украины

Первый замминистра обороны Украины Александр Павлюк заявил, что морская акватория Украины заминирована на площади в 14 тыс. квадратных километров. Об этом он сообщил агентству «Укринформ».

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«14 тыс. кв. км — это морские акватории», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Украина решила укрепить оборону на границе с Белоруссией, установив тысячи противотанковых мин.

Отмечается, что Киев установил свыше 6000 противотанковых мин. Генерал-лейтенант украинской армии Сергей Наев сообщил, что оборонительные рубежи были сосредоточены на «вероятных путях продвижения противника вглубь нашей территории, включая дороги, лесополосы, мосты, линии электропередачи».