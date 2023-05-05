Глава МВД ФРГ выступила за ужесточение политики предоставления убежища в ЕС

Глава МВД Германии Нэнси Фезер выступила за ужесточение процедур предоставления убежища в Евросоюзе, об этом она сообщила газете Handelsblatt.

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По ее мнению, миграционная политика должна быть более ориентированной на ограничение числа беженцев, поэтому система предоставления убежища должна быть реформирована.

Ранее сообщалось, что Евросоюз намерен выделить €500 млн на прием 50 тысяч беженцев до 2025 года. Об этом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен написала в письме итальянскому премьер-министру Джордже Мелони.

По словам фон дер Ляйен, вопросы миграционной политики будут обсуждаться на ближайшем саммите ЕС, который состоится в конце марта.

Фон дер Ляйен добавила, что миграционная проблема в Евросоюзе стоит остро, и какое-либо радикальное решение найти непросто.