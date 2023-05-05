Глава МВД ФРГ выступила за ужесточение политики предоставления убежища в ЕС
Глава МВД Германии Нэнси Фезер выступила за ужесточение процедур предоставления убежища в Евросоюзе, об этом она сообщила газете Handelsblatt.
По ее мнению, миграционная политика должна быть более ориентированной на ограничение числа беженцев, поэтому система предоставления убежища должна быть реформирована.
Ранее сообщалось, что Евросоюз намерен выделить €500 млн на прием 50 тысяч беженцев до 2025 года. Об этом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен написала в письме итальянскому премьер-министру Джордже Мелони.
По словам фон дер Ляйен, вопросы миграционной политики будут обсуждаться на ближайшем саммите ЕС, который состоится в конце марта.
Фон дер Ляйен добавила, что миграционная проблема в Евросоюзе стоит остро, и какое-либо радикальное решение найти непросто.
Газета Rzeczpospolita писала, что Польша необоснованно выплатила беженцам c Украины пособия на $500 тыс. и хочет их вернуть.