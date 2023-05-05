Bloomberg: Украину пока не должны принимать в НАТО

Автор полагает, что возможное вступление Украины в альянс было бы справедливым, и считает, что статус члена можно было бы отобрать у Венгрии и Турции. Вместе с тем он отмечает, что, пока продолжается спецоперация, разговоры о вступлении необходимо отложить. По его мнению, такие шаги могли бы привести только к "эскалации и скатыванию в третью мировую войну" с применением ядерного оружия. Он также добавляет, что Киев будет разочарован любым решением, которое не приведет к его вступлению в блок.