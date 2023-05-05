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Bloomberg: Украину пока не должны принимать в НАТО

Руководство НАТО не должно в настоящее время принимать Украину в состав альянса из-за риска эскалации конфликта. Такое мнение выразил журналист агентства Bloomberg Андреас Клут.

Bloomberg: Украину пока не должны принимать в НАТО
© Российская Газета

"Есть более весомые причины не делать этого", - написал Клут в своей колонке, комментируя возможное членство Украины.

Автор полагает, что возможное вступление Украины в альянс было бы справедливым, и считает, что статус члена можно было бы отобрать у Венгрии и Турции. Вместе с тем он отмечает, что, пока продолжается спецоперация, разговоры о вступлении необходимо отложить. По его мнению, такие шаги могли бы привести только к "эскалации и скатыванию в третью мировую войну" с применением ядерного оружия. Он также добавляет, что Киев будет разочарован любым решением, которое не приведет к его вступлению в блок.

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