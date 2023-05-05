Bloomberg: Пентагон хочет устроить встречу c министром обороны Китая

Пентагон хочет устроить встречу главы ведомства Ллойда Остина c главой Минобороны КНР Ли Шанфу в следующем месяце в Сингапуре. Об этом стало известно Bloomberg.

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Отмечается, что встреча может пройти на полях ежегодного межправительственного форума по безопасности «Диалог Шангри-Ла», который должен состояться 2-4 июня. В то же время Ли с 2018 года находится под санкциями, что может сделать контакты обеих сторон «неловкими», подчеркивает издание.