Посол КНР в Канаде заявил протест против угроз выслать китайских дипломатов

Посол КНР в Канаде Цун Пэйу отверг обвинения в адрес китайских дипломатов, которых заподозрили в попытках запугивания местного политика. Он выразил «решительный протест» против угрозы Канады выслать подозреваемых обратно в Китай. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение посольства КНР.

Оно подтвердило, что Цун Пэйу накануне был вызван по поводу этого дела в Министерство иностранных дел Канады, где у него произошла беседа с «высокопоставленным чиновником».

Ранее разведывательные силы Канады обнародовали информацию о том, что некий сотрудник консульства Китая в Торонто собирался оказать давление на члена парламента от консервативной партии Майкла Чуна и его родственников в Гонконге. Поводом послужила жесткая критика действий Пекина в вопросе прав человека со стороны Майкла Чуна.

Посольство Китая не признало за своим сотрудником таких действий, назвало ситуацию «самодеятельным политическим фарсом» и потребовало от руководство Канады прекратить его.