$78.61-0.6987.00-0.58

Посол КНР в Канаде заявил протест против угроз выслать китайских дипломатов

Посол КНР в Канаде Цун Пэйу отверг обвинения в адрес китайских дипломатов, которых заподозрили в попытках запугивания местного политика. Он выразил «решительный протест» против угрозы Канады выслать подозреваемых обратно в Китай. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение посольства КНР.

Посол КНР в Канаде заявил протест против угроз выслать китайских дипломатов
© EPA

Оно подтвердило, что Цун Пэйу накануне был вызван по поводу этого дела в Министерство иностранных дел Канады, где у него произошла беседа с «высокопоставленным чиновником».

Ранее разведывательные силы Канады обнародовали информацию о том, что некий сотрудник консульства Китая в Торонто собирался оказать давление на члена парламента от консервативной партии Майкла Чуна и его родственников в Гонконге. Поводом послужила жесткая критика действий Пекина в вопросе прав человека со стороны Майкла Чуна.

Посольство Китая не признало за своим сотрудником таких действий, назвало ситуацию «самодеятельным политическим фарсом» и потребовало от руководство Канады прекратить его.

«Если канадская сторона продолжит провокации, Китай будет реагировать на каждый шаг по этому пути до самого его завершения», — предупредили в ведомстве.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий