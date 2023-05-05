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Глава МИД Китая заявил Лаврову о готовности вместе с РФ урегулировать кризис на Украине

Китай готов внести вклад в урегулирование конфликта на Украине путем взаимодействия с Москвой. Об этом заявил министр иностранных дел КНР Цинь Ган на встрече со своим российским коллегой Сергеем Лавровым в штате Гоа, пишет ТАСС со ссылкой на МИД КНР.

Глава МИД Китая заявил Лаврову о готовности вместе с РФ урегулировать кризис на Украине
© РИА Новости

«Китай будет настойчиво содействовать продвижению мирных переговоров. Мы готовы путем контактов и координации с Россией внести реальный вклад в политическое урегулирование украинского кризиса», — говорится в заявлении на официальном сайте ведомства.

В ходе беседы он подчеркнул, что Москва и Пекин стали усиливать свое взаимодействие после прошедшего в марте визита председателя КНР Си Цзиньпина в Москву. Министр отметил, что Россия и Китай «поддерживают друг друга на всех уровнях», заключают новые соглашения и продвигают свое сотрудничество на всех уровнях.

Цинь Ган пояснил, что Китай намерен на практике реализовать соглашение, достигнутое на переговорах между президентом России Владимиром Путиным и Си Цзиньпином. Речь идет об усилении стратегических контактов РФ, а также об укреплении и углублении сотрудничества двух стран во всех сферах.

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