Глава МИД Китая заявил Лаврову о готовности вместе с РФ урегулировать кризис на Украине

Китай готов внести вклад в урегулирование конфликта на Украине путем взаимодействия с Москвой. Об этом заявил министр иностранных дел КНР Цинь Ган на встрече со своим российским коллегой Сергеем Лавровым в штате Гоа, пишет ТАСС со ссылкой на МИД КНР.

«Китай будет настойчиво содействовать продвижению мирных переговоров. Мы готовы путем контактов и координации с Россией внести реальный вклад в политическое урегулирование украинского кризиса», — говорится в заявлении на официальном сайте ведомства.

В ходе беседы он подчеркнул, что Москва и Пекин стали усиливать свое взаимодействие после прошедшего в марте визита председателя КНР Си Цзиньпина в Москву. Министр отметил, что Россия и Китай «поддерживают друг друга на всех уровнях», заключают новые соглашения и продвигают свое сотрудничество на всех уровнях.