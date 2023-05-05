Филиппины призвали Китай не беспокоиться из-за доступа США к новым базам

Четыре новые военные базы, которые Филиппины предоставили американским солдатам, не представляют угрозу кому бы то ни было, заявил президент страны Фердинанд Маркос-младший. Его слова передает РИА Новости.

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Об этом филиппинский лидер сообщил министру иностранных дел Китая Цинь Гану. По его словам, Соединенные Штаты не заявляли о намерении использовать эти объекты для нападения. «Это не их предназначение, не так они будут применяться», — подчеркнул Маркос-младший.