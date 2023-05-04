Зеленский появился на публике в очках

Украинский лидер Владимир Зеленский 4 мая появился на публике в очках - в них он подписывал документы в Гааге в рамках визита в Нидерланды, пишет МК.

Сюда Зеленский приехал для проведения нескольких встреч, включая разговор с главой правительства Нидерландов Марком Рютте. Также Зеленский намерен посетить Международный суд ООН.

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Еще зимой Зеленский упоминал, что после начала СВО России у него резко испортилось зрение. Глава государства объяснил это продолжительной работой при плохом освещении. Он тогда объяснял, что не пользуется контактными линзами, а только лишь очками.