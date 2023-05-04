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Кирби: США не расследуют атаку дронов на Кремль

Вашингтон не проводит официальное расследование недавней атаки беспилотников на Кремль, рассказал координатор по стратегическим коммуникациям Совбеза США Джон Кирби. Об этом пишет РИА «Новости».

Кирби: США не расследуют атаку дронов на Кремль
© globallookpress.com

Кирби подчеркнул, что расследование инцидента не ведется.

Вместе с тем, отметил чиновник, официальные лица стремятся выяснить обстоятельства и детали произошедшего.

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США пока не пришли ни к каким выводам по этому вопросу, резюмировал Кирби.

Ранее в МИД РФ прокомментировали высказывания высокопоставленных американских чиновников об инциденте с дронами над Кремлем.

По мнению дипломатов, расследование по многим другим вопросам проходило значительно быстрее.

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