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Пашинян заявил, что на следующей неделе посетит Москву

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в четверг заявил, что на следующей неделе собирается посетить Москву. Его выступление в Центре трансатлантических отношений Праги транслировали армянские новостные порталы.

Пашинян анонсировал визит в Москву
© РИА Новости

"Ситуация [на Украине] полностью непредсказуема, нет аналитической, политологической структуры, которая может предсказать, что будет через месяц. Точно могу сказать только одно, что на следующей неделе я отправлюсь в Москву", - ответил он на вопрос о своей позиции по вопросу ситуации на Украине.

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