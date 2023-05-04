$78.61-0.6987.00-0.58

В Киеве и Киевской области звучат сирены воздушной тревоги

В четверг вечером, 4 мая, в Киеве и Киевской области снова прозвучали сирены воздушной тревоги. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

В Киеве сообщили о серии взрывов
© РИА Новости

Кроме того, слышны взрывы. Предположительно, они связаны с работой расчетов украинских зенитно-ракетных комплексов.

Ранее тревога в столице Украины была объявлена в 2.21 мск. Сигнал отключили в 06:03.

В сети появилось видео после взрывов в Киеве

Кроме того, ночью оповещение сработало в Киевской, Кировоградской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областях Украины.

В Черниговской и Сумской областях сигналы звучали около пяти часов.

В среду, 3 мая, воздушная тревога в регионах Украины была объявлена во второй половине дня. Так, в Киеве сирены сработали в 16:28.

55
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий