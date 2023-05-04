В Киеве сообщили о серии взрывов

В Киеве и Киевской области звучат сирены воздушной тревоги
В четверг вечером, 4 мая, в Киеве и Киевской области снова прозвучали сирены воздушной тревоги. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Кроме того, слышны взрывы. Предположительно, они связаны с работой расчетов украинских зенитно-ракетных комплексов.
Ранее тревога в столице Украины была объявлена в 2.21 мск. Сигнал отключили в 06:03.
Кроме того, ночью оповещение сработало в Киевской, Кировоградской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областях Украины.
В Черниговской и Сумской областях сигналы звучали около пяти часов.
В среду, 3 мая, воздушная тревога в регионах Украины была объявлена во второй половине дня. Так, в Киеве сирены сработали в 16:28.