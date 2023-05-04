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В Анкаре депутат из Украины напал на члена российской делегации

Один из представителей Украины напал на секретаря делегации России Валерия Ставицкого на заседании Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества в Анкаре. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, украинский депутат напал на Ставицкого в коридорах гостиницы, в которой проходило заседание. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь.

«Мы находимся в гостинице, разбираемся, принимаем необходимые меры. Прибыл консул и врач, оказываем необходимую помощь», — сказал источник ТАСС.

На данный момент посольство РФ в Анкаре проводит разбирательство по факту произошедшего.

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