В Анкаре депутат из Украины напал на члена российской делегации
Один из представителей Украины напал на секретаря делегации России Валерия Ставицкого на заседании Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества в Анкаре. Об этом сообщает ТАСС.
По данным агентства, украинский депутат напал на Ставицкого в коридорах гостиницы, в которой проходило заседание. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь.
«Мы находимся в гостинице, разбираемся, принимаем необходимые меры. Прибыл консул и врач, оказываем необходимую помощь», — сказал источник ТАСС.
На данный момент посольство РФ в Анкаре проводит разбирательство по факту произошедшего.