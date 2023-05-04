В нацразведке США заметили ускоренное развитие союзничества России и КНР с началом СВО

Глава национальной разведки США Эврил Хейнс в ходе слушаний в комитете по делам Вооруженных сил американского сената заявила, что развитие партнерства РФ и Китая заметно ускорилось с началом специальной военной операции (СВО) России на Украине. Трансляция заседания велась в Youtube.

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"С началом вторжения это сближение в определенной степени ускорилось", - указала она.

По словам директора американской нацразведки, взаимоотношения РФ и КНР в разных областях становились все ближе еще до начала СВО, однако у союзничества двух государств "есть пределы, которые не позволят им добиться сближения на уровне НАТО".