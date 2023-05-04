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Песков рассказал о реакции Путина на атаку по Кремлю

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, как отреагировал Владимир Путин на атаку по Кремлю. Об этом пишет РИА Новости. По словам представителя Кремля, в сложных, экстремальных ситуациях президент всегда ведет себя спокойно.

На российский рынок вышли восемь новых зарубежных брендов

С начала 2023 года на российский рынок пришли восемь новых зарубежных брендов одежды и товаров для дома. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на CORE.XP. В основном это турецкие сети, однако в этом списке есть и компании других стран. Среди брендов из Турции - Loft Jeans, NetWork, Club, AC&Co и Madam Coco. Также в России появились французский продавец детской одежды JACADI и польская PitBull West Coast, но они ранее уже функционировали в стране.

Reuters: Индия и Россия приостановили переход на расчеты в рупиях

Индия и Россия приняли решение приостановить работу по переводу двусторонней торговли в рупии. Об этом сообщает Reuters. Агентство ссылается на двух индийских чиновников и осведомленный о процессе источник. По словам одного из собеседников в правительстве Индии, российская сторона опасается того, что при большом дефиците торгового баланса в пользу России годовой профицит рупий превысит 40 миллиардов долларов. При этом рупия не является свободно конвертируемой валютой.

Орбан попросил Трампа "сделать Америку снова великой"

Для установления мира на Украине необходимо возвращение к власти в США бывшего американского лидера Дональда Трампа. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, пишет РИА Новости.

«Я уверен, что если бы президентом (США) был господин Трамп, никакая война сегодня не раздирала Украину и Европу. Вернитесь, господин президент, сделайте Америку снова великой и принесите нам мир!» - заявил Орбан в ходе своего выступления на Конференции консервативных политических действий в Будапеште.

Новак объявил о сокращении добычи нефти в России

Вице-премьер России Александр Новак заявил о сокращении добычи нефти в стране на 500 тыс. баррелей в сутки от уровня февраля 2023 года, передает ТАСС. По его словам, мониторинг будет вестись по независимым источникам. До этого Новак не указывал период, от которого нужно вести отсчет уровня уменьшения суточного объема нефтедобычи на внутреннем рынке РФ.

Ямайка захотела провести референдум о независимости от Британии

Ямайка планирует провести референдум о независимости от британской монархии, а опросы населения показывают, что жители острова поддерживают эту идею. Об этом пишет Sky News. В настоящее время по конституции Ямайки исполнительная власть осуществляется генерал-губернатором от имени британского короля.

Стали известны подробности о состоянии избитого Алексея Шведа

Состояние здоровья баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа начинает улучшаться. Как сообщает РИА Новости, президент спортивного клуба Андрей Ватутин заявил, что он идет на поправку.

«Говорят о нахождении в реанимации? Да прекратите. Алексей постоянно общается с семьей, скоро, я думаю, и дети его навестят. Он идет на поправку, может быть, не так быстро, как всем хотелось бы», — заявил он.

Завод Toyota перешел в управление производителю комплексов ПВО

Global Look Press

«Обуховский завод» стал управляющей компанией бывшего предприятия Toyota в Санкт-Петербурге. Об этом со ссылкой на заявление концерна пишут «Ведомости». Напомним, что «Обуховский завод» входит в оборонный концерн «Алмаз-Антей». Переход осуществился 27 апреля. Управляющая компания намерена заниматься оперативной деятельностью по управлению предприятием для организации производства машин.

Экс-жену племянника Назарбаева приговорили к семи годам заключения

Суд в Астане приговорил к семи годам лишения свободы бывшую жену племянника экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева - Гульмиру Сатыбалды. Об этом сообщает Tengrinews. Сатыбалды признали виновной по двум статьям: о самоуправстве, причинившем существенный вред правам или законным интересам граждан или организаций, и об организации или руководстве похищением человека, совершенном группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений.

В МВД рассказали о правильном размещении фото ветеранов на автомобилях