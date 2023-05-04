США оценили вероятность применения Россией ядерного оружия на Украине

Военные аналитики полагают, что применение Россией ядерного оружия в ходе спецоперации на Украине маловероятно, рассказала руководитель национальной разведки США Эврил Хейнс. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что директор сделала свое заявление на слушаниях в Конгрессе США по вопросу о рисках применения Россией ядерных вооружения в ходе украинского конфликта.

Хейнс подчеркнула, что с точки зрения ведомства, такое развитие ситуации «крайне маловероятно».

По данным агентства, другие высокопоставленные чиновники, выступавшие на слушаниях, также исключили использование Россией ЯО на Украине.

Ранее в Министерстве обороны РФ провели брифинг для атташе дружественных стран о подходах России к ядерному сдерживанию на фоне международной повестки.