США оценили вероятность применения Россией ядерного оружия на Украине

В США посчитали маловероятным применение Москвой ядерного оружия в СВО
Военные аналитики полагают, что применение Россией ядерного оружия в ходе спецоперации на Украине маловероятно, рассказала руководитель национальной разведки США Эврил Хейнс. Об этом пишет ТАСС.
Отмечается, что директор сделала свое заявление на слушаниях в Конгрессе США по вопросу о рисках применения Россией ядерных вооружения в ходе украинского конфликта.
Хейнс подчеркнула, что с точки зрения ведомства, такое развитие ситуации «крайне маловероятно».
По данным агентства, другие высокопоставленные чиновники, выступавшие на слушаниях, также исключили использование Россией ЯО на Украине.
Ранее в Министерстве обороны РФ провели брифинг для атташе дружественных стран о подходах России к ядерному сдерживанию на фоне международной повестки.
В ведомстве подчеркнули, что деятельность Москвы в этой сфере носит исключительно оборонительный характер.