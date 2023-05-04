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В США посчитали маловероятным применение Москвой  ядерного оружия в СВО

Военные аналитики полагают, что применение Россией ядерного оружия в ходе спецоперации на Украине маловероятно, рассказала руководитель национальной разведки США Эврил Хейнс. Об этом пишет ТАСС.

США оценили вероятность применения Россией ядерного оружия на Украине
© globallookpress.com

Отмечается, что директор сделала свое заявление на слушаниях в Конгрессе США по вопросу о рисках применения Россией ядерных вооружения в ходе украинского конфликта.

Хейнс подчеркнула, что с точки зрения ведомства, такое развитие ситуации «крайне маловероятно».

В США призвали воспринимать всерьез ядерные угрозы со стороны России

По данным агентства, другие высокопоставленные чиновники, выступавшие на слушаниях, также исключили использование Россией ЯО на Украине.

Ранее в Министерстве обороны РФ провели брифинг для атташе дружественных стран о подходах России к ядерному сдерживанию на фоне международной повестки.

В ведомстве подчеркнули, что деятельность Москвы в этой сфере носит исключительно оборонительный характер.

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