Делегация из Украины устроила провокацию против России на юбилейном саммите спикеров парламентов государств-членов Организации Черноморского экономического сотрудничества и 61-й Генассамблеи ПАЧЭС в Анкаре . Об этом сообщила глава делегации РФ Ольга Тимофеева , передает «РИА Новости».

По ее словам, они пытались прервать выступление, развешивая флаги и выкрикивая оскорбительные вызовы. Тимофеева подчеркнула, что в отличие от представителей Киева задачей российской делегации было высказать свою точку зрения, а не политизировать процесс.