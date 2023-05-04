Украина предприняла попытку провокации на саммите ПАЧЭС в Анкаре
Делегация из Украины устроила провокацию против России на юбилейном саммите спикеров парламентов государств-членов Организации Черноморского экономического сотрудничества и 61-й Генассамблеи ПАЧЭС в Анкаре. Об этом сообщила глава делегации РФ Ольга Тимофеева, передает «РИА Новости».
Москва принимала участие в мероприятии усеченным составом представителей. Украинская делегация устроила провокацию в момент выступления российской, отметила Тимофеева.
По ее словам, они пытались прервать выступление, развешивая флаги и выкрикивая оскорбительные вызовы. Тимофеева подчеркнула, что в отличие от представителей Киева задачей российской делегации было высказать свою точку зрения, а не политизировать процесс.