«Дерусифицировать паспорта»: на Украине выступили с новой инициативой

Уполномоченный по защите государственного языка Украины Тарас Креминь сообщил, что рекомендует Верховной раде внести изменения в положение о паспорте гражданина страны, которые закрепят оформление документа только на украинском языке.

"Изменения необходимы для документа старого образца, где сведения о гражданине Украины записаны на двух языках - украинском и русском, - приводит слова чиновника в четверг агентство Укринформ. - Необходимо внести изменения в положение о паспорте гражданина Украины, которыми предусмотреть, что паспорт оформляется на государственном языке согласно части первой статьи восьмой языкового закона".

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Креминь напомнил, что сейчас на Украине "параллельно существуют два бланка" - для биометрических паспортов и паспортов старого образца. В последнем информация о гражданине, его прописке и месте выдачи документа записаны "как государственным, так и негосударственным языком". В связи с этим, подчеркнул Креминь, он будет обращаться в Раду.

Курс на открытое вытеснение русского языка начался на Украине сразу после государственного переворота в феврале 2014 года, а в мае 2019 года Петр Порошенко, занимавший тогда пост президента страны, за пять дней до истечения срока полномочий подписал закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". В соответствии с этим документом неисполнение норм закона с 16 июля 2022 года влечет за собой штраф, который может быть увеличен при повторном нарушении. Закон обязывает граждан страны использовать украинский язык во всех сферах общественной жизни, включая госуправление, медицину, науку и образование и СМИ. С начала специальной военной операции Украину охватила кампания по тотальной дерусификации. Власти на местах вводят полный запрет на использование русского языка и преподавание его в учебных заведениях.

новость от 31 января

Уполномоченный по защите украинского языка Тарас Креминь заявил, что университеты на Украине должны запретить студентам общаться на русском языке в своих стенах, комментируя запрет на использование русского языка на территории Киево-Могилянской академии. Его слова приводит РИА Новости со ссылкой на «Единые новости».

Омбудсмен сослался на закон о высшем образовании, который предполагает усиление автономии высших учебных заведений, поэтому каждый из них должен был принять аналогичное решение.

По его словам, никто не станет судиться с университетом, который «усиливает роль украинского языка». В социальных сетях Креминь написал, что сфера образования должна подавать пример защиты и отстаивания национальных интересов.

Отвечая на обвинения в дискриминационном характере такого решения, омбудсмен указал, что, согласно законодательству страны, язык учебного процесса является государственным.

При этом президент Киево-Могилянской академии Сергей Квит ранее пояснил, что запрет на использование русского языка в учебном заведении не связан с наказанием, специально следить за общением внутри вуза не будут. По его словам, решение нацелено на изменение корпоративной культуры учебного заведения.

По его словам, «подслушивать», на каком языке общаются внутри вуза, не будут. При этом «внутреннее общественное мнение будет таким, что это будет способствовать тому, чтобы «Могилянка» полностью была украиноязычным университетом».

новость от 9 апреля

Молитвы на территории Киево-Печерской лавры должны быть только на украинском языке, заявил в воскресенье руководитель раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний.

"Мы не за то, чтобы выселяли монахов из Киево-Печерской лавры. Мы за то, чтобы дух "русского мира" здесь не властвовал. Чтобы лавра была на украинском, чтобы в ней всегда неслась молитва на украинском языке за нашу Украину", - цитирует митрополита украинское издание "Общественное. Новости".

Он добавил, что проведет пасхальную службу в Успенском соборе лавры.

В конце 2022 года власти не продлили договор аренды Успенского собора канонической Украинской православной церкви. Службу на Рождество и Крещение в 2023 году впервые в храме проводила ПЦУ. При этом власти не передавали собор в ведение раскольнической церкви, давая разовые разрешения. О разрешении ПЦУ провести службу в Успенском храме в этот раз ничего не сообщалось.

Служба ПЦУ проходит на фоне обострившейся в конце марта ситуации вокруг Киево-Печерской лавры. Власти страны разорвали с канонической церковью договор аренды лавры и потребовали от монахов покинуть обитель. Монахи УПЦ отказались выполнять незаконные требования. С 30 марта у стен монастыря собираются сторонники и противники канонической церкви. Радикалы устраивают провокации против УПЦ, скандируют оскорбительные лозунги.

новость от 7 апреля

Депутат Верховной Рады Украины Георгий Мазурашу предложил разрешить использование русского языка в сфере услуг во избежание дискриминации. Текст законопроекта опубликован на сайте украинского парламента.

Законодательство Украины обязывает использовать в сфере услуг только украинский язык, на языках национальных меньшинств разрешено говорить в исключительных случаях.

Инициатива депутата заключается в сохранении обязательного использования украинского языка для учреждений в государственной и коммунальной собственности, однако позволяет использовать другие языки, включая русский, субъектам частного сектора.

На входе в помещение владелец предприятия будет размешать таблички с перечнем языков обслуживания.

новость от 24 апреля

82-летнего педагога Одесского театрально-художественного училища уволили из-за преподавания на русском языке. Об этом сообщает ТАСС.

По данным издания, один из учеников учреждения отказался изучать творчество русских композиторов Петра Ильича Чайковского и Сергея Васильевича Рахманинова, а также пожаловался на учительницу, которая преподает на русском. Руководство училища предложило сотруднице написать заявление об увольнении по собственному желанию и напомнило ей о требовании языкового закона, подписанного на Украине в 2019 году.

новость от 22 февраля

Уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Креминь оштрафовал мэра Харькова Игоря Терехова на 3,4 тыс. гривен (почти $93) за использование русского языка при публикации сообщений на его официальных страницах в социальных сетях. Об этом в среду сообщило издание "Украинские новости".

"По состоянию на 16 декабря 2022 года веб-страница в социальной сети Facebook [запрещена в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской] и Telegram-канал должностного лица мэра города Харькова Игоря Терехова ведутся на языке, отличном от государственного", - отмечается в опубликованном в Telegram-канале ответе языкового омбудсмена на запрос издания.

Отмечается, что Терехов как должностное лицо нарушил закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

"Признать Терехова виновным в совершении административного правонарушения <...> и применить к нему административное взыскание в виде штрафа в размере 3 400 гривен", - говорится в тексте документа.

В ноябре прошлого года Креминь уже издавал постановление о наложении административного штрафа на аналогичную сумму на Терехова за нарушение этого же закона. Отмечалось, что мэр в обращении к харьковчанам в эфире телемарафона "Единые новости" использовал негосударственный язык. Терехов после этого заявил, что и дальше будет общаться с харьковчанами по-русски, а на официальных мероприятиях будет разговаривать по-украински. По информации "Украинских новостей", в январе харьковский мэр обжаловал штраф в суде, рассмотрение его иска запланировано на 1 марта.

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новость от 14 февраля

Украинские библиотеки в рамках программы «дерусификации» в 2022 году уничтожили более 20 млн книг на русском языке, сообщил украинский телеканал 5.ua.

Сообщается, что с полок исчезли книги авторов, поддерживающих российскую спецоперацию. Также удалили книги, напечатанные в подсанкционных издательствах, передает РИА «Новости».

Как сообщила директор Днепропетровской городской публичной библиотеки Юлия Бардукова, вся литература, напечатанная в России, должна быть пересмотрена. Эти рекомендации дало министерство культуры Украины. Книги изымают из фондов, списывают и отдают в макулатуру.