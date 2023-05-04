Жителям молдавского села запретили выходить из дома пока идет европейский саммит
Жителям села Бульбоака в Молдавии запретили покидать жильё во время проведения Европейского политического саммита. Об этом сообщает Telegram-канал Sputnik «Ближнее зарубежье».
По словам жителей Бульбоаки, покинуть территорию собственного жилья разрешается только после соответствующего сообщения в правоохранительные органы. Уточняется, что селян обязали заранее предупреждать соответствующие службы о желании выйти из дома.
Напомним, что Европейский политический саммит должен пройти в Кишинёве 1 июня 2023 года. Помимо запрета для жителей Бульбоаки, власти Молдавии также планируют частично закрыть воздушное пространство страны на время проведения саммита.