За арестованного мэра Одессы внесли залог в $372 тыс.

Мэр Одессы Геннадий Труханов, арестованный по делу о растрате бюджетных средств, вскоре должен выйти на свободу, поскольку за него внесен залог. Об этом в пятницу сообщило агентство РБК-Украина, ссылаясь на источники в правоохранительных органах.

По данным украинского издания "Общественное", залог в размере 13,6 млн гривен (почти $372 тыс.) перечислил депутат от фракции "Доверяй делам" в Одесском городском совете Дмитрий Танцюра. Ранее адвокат главы города Александр Лысак подал апелляционную жалобу на решение Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) Украины о задержании его подзащитного.

Труханова арестовали в четверг по обвинению в растрате бюджетных средств. ВАКС принял решение поместить мэра Одессы под стражу с возможностью выхода на свободу под залог, несмотря на то, что подозреваемого предлагал взять на поруки мэр Киева Виталий Кличко.