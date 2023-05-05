За арестованного мэра Одессы внесли залог в $372 тыс.

Мэр Одессы Геннадий Труханов, арестованный по делу о растрате бюджетных средств, вскоре должен выйти на свободу, поскольку за него внесен залог. Об этом в пятницу сообщило агентство РБК-Украина, ссылаясь на источники в правоохранительных органах.
По данным украинского издания "Общественное", залог в размере 13,6 млн гривен (почти $372 тыс.) перечислил депутат от фракции "Доверяй делам" в Одесском городском совете Дмитрий Танцюра. Ранее адвокат главы города Александр Лысак подал апелляционную жалобу на решение Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) Украины о задержании его подзащитного.
Труханова арестовали в четверг по обвинению в растрате бюджетных средств. ВАКС принял решение поместить мэра Одессы под стражу с возможностью выхода на свободу под залог, несмотря на то, что подозреваемого предлагал взять на поруки мэр Киева Виталий Кличко.
Обвинение Труханову предъявлено 13 февраля 2018 года. По версии прокуратуры, в сентябре 2016 года Одесский горсовет приобрел здание завода "Краян" по завышенной вдвое цене. В 2019 году суд признал Труханова невиновным, но в феврале 2021 года апелляционная палата ВАКС отменила оправдательный приговор и направила дело на новое рассмотрение. 25 апреля 2023 года ВАКС назначил мэру Одессы залог в размере 30,86 млн гривен ($844 тыс.), а также обязал его сдать заграничный паспорт и носить электронный браслет. 4 мая ВАКС изменил Труханову меру пресечения, назначив арест на два месяца с возможностью внесения залога в размере 13,6 млн гривен.