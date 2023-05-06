Да здравствует король: как современные монархи вступают на престол

Маха Вачиралонгкорн, он же Рама – 10-й король Таиланда. Рама один из самых независимых и богатых правителей в мире. Его личное состояние оценивается в 30 миллиардов долларов США. За несколько дней до коронации 66-летний король объявил, что женился на своей возлюбленной, 40-летней Сутхиде Вачиралонгкорн, которая была начальницей его личной охраны. Ранее она работала в авиакомпании Thai Airways, а затем исполняла обязанности командира охраны семьи принца, находясь в звании генерала армии. Рама Х также даровал ей титул Тануинг (Леди)