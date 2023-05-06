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Да здравствует король: как современные монархи вступают на престол

6 мая в Великобритании в Вестминстерском аббатстве состоится первая за последние 70 лет коронация нового монарха. На престол взойдет сын королевы Елизаветы II 74-летний Карл III. На церемонию приглашено около 2 000 гостей. Список включает членов королевской семьи, глав иностранных государств и высокопоставленных лиц, британских политических лидеров и 850 человек, получивших признание за свою благотворительную деятельность. Об этом сообщает российский Forbes.

Коронация – это формальная процедура символизирующая принятие монархом власти и её атрибутов (трона, короны, скипетра и т. п.). Только после этого правитель может считаться по-настоящему легитимным. В Средние века и Новое время процедура коронации проходила с торжественным шиком и сопровождалась народными гуляниями. Мы решили вспомнить, какими были коронации прошлого и как они выглядят сейчас.

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