Да здравствует король: как современные монархи вступают на престол
6 мая в Великобритании в Вестминстерском аббатстве состоится первая за последние 70 лет коронация нового монарха. На престол взойдет сын королевы Елизаветы II 74-летний Карл III. На церемонию приглашено около 2 000 гостей. Список включает членов королевской семьи, глав иностранных государств и высокопоставленных лиц, британских политических лидеров и 850 человек, получивших признание за свою благотворительную деятельность. Об этом сообщает российский Forbes.
Коронация – это формальная процедура символизирующая принятие монархом власти и её атрибутов (трона, короны, скипетра и т. п.). Только после этого правитель может считаться по-настоящему легитимным. В Средние века и Новое время процедура коронации проходила с торжественным шиком и сопровождалась народными гуляниями. Мы решили вспомнить, какими были коронации прошлого и как они выглядят сейчас.