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Зеленский: Киев желает получить четкий сигнал, что будет в НАТО после конфликта

Глава Украины Владимир Зеленский рассказал на пресс-конференции в Нидерландах, что Киев желает получить гарантии приема республики в Североатлантический альянс после окончания конфликта. Об этом пишет РИА «Новости».

Зеленский потребовал «четкого сигнала» о вступлении в НАТО в будущем
© globallookpress.com

Зеленский отметил, что власти Украины понимают всю специфику сложившейся ситуации и не претендуют на то, чтобы страну приняли в альянс немедленно.

Вместе с тем, подчеркнул украинский лидер, именно сейчас, пока продолжается противостояние, Киеву необходимо получить «очень четкий сигнал», что страну примут в НАТО после его окончания.

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Отмечается, что журналисты попросили главу Украины прокомментировать слухи о гипотетическом прекращении военной помощи ВСУ в случае провала контрнаступления.

Зеленский пояснил в ответ, что верит в успех наступления ВСУ и исключает негативное развитие событий. Соответственно, ответить на вопрос прямо он не может.

Напомним, что украинские официальные лица постоянно обращаются к западным лидерам с просьбой дать гарантии вступления Украины в ЕС и НАТО после окончания боевых действий.

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