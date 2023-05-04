Зеленский потребовал «четкого сигнала» о вступлении в НАТО в будущем

Глава Украины Владимир Зеленский рассказал на пресс-конференции в Нидерландах, что Киев желает получить гарантии приема республики в Североатлантический альянс после окончания конфликта. Об этом пишет РИА «Новости».

Зеленский отметил, что власти Украины понимают всю специфику сложившейся ситуации и не претендуют на то, чтобы страну приняли в альянс немедленно.

Вместе с тем, подчеркнул украинский лидер, именно сейчас, пока продолжается противостояние, Киеву необходимо получить «очень четкий сигнал», что страну примут в НАТО после его окончания.

Отмечается, что журналисты попросили главу Украины прокомментировать слухи о гипотетическом прекращении военной помощи ВСУ в случае провала контрнаступления.

Зеленский пояснил в ответ, что верит в успех наступления ВСУ и исключает негативное развитие событий. Соответственно, ответить на вопрос прямо он не может.