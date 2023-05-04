Арестован мэр Одессы Геннадий Труханов

Правоохранители взяли под стражу мэра Одессы Геннадия Труханова. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу украинской антикоррупционной прокуратуры (САП).

В ведомстве пояснили, что 4 мая коллегия судей удовлетворила ходатайство прокурора САП об изменении меры пресечения одному из обвиняемых по делу Одесского «Краяна» - городскому голове Одессы.

В пресс-службе уточнили, что обвиняемый не внес определенную судом сумму залога в размере 30,866 млн грн.

На фоне этого прокурор потребовал изменить меру пресечения на содержание под стражей с альтернативой внесению залога.

Коллегия судей частично удовлетворила ходатайство и применила к обвиняемому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 дней с альтернативой внесения 13,420 млн грн залога.