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Мэра Одессы Геннадия Труханова арестовали по делу о «Краяне»

Правоохранители взяли под стражу мэра Одессы Геннадия Труханова. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу украинской антикоррупционной прокуратуры (САП).

Арестован мэр Одессы Геннадий Труханов
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В ведомстве пояснили, что 4 мая коллегия судей удовлетворила ходатайство прокурора САП об изменении меры пресечения одному из обвиняемых по делу Одесского «Краяна» - городскому голове Одессы.

В пресс-службе уточнили, что обвиняемый не внес определенную судом сумму залога в размере 30,866 млн грн.

На фоне этого прокурор потребовал изменить меру пресечения на содержание под стражей с альтернативой внесению залога.

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Коллегия судей частично удовлетворила ходатайство и применила к обвиняемому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 дней с альтернативой внесения 13,420 млн грн залога.

Напомним, что украинский суд обвиняет Труханова в завладении средствами бюджета на сумму более 92 млн грн в результате реализации схемы приобретения в коммунальную собственность помещения административного корпуса бывшего завода «Краян» по вдвое завышенной цене.

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