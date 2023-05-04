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Трамп заявил о способности трижды победить на выборах в 2024 году

Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что он способен трижды победить на следующих президентских выборах, которые состоятся в 2024 году. Его слова приводит ирландское издание Irish Examiner.

Трамп заявил о способности трижды победить на выборах в 2024 году
© lenta.ru

«Я мог бы выиграть их трижды», — отметил Трамп, оценивая свои шансы на победу над Байденом в следующих выборах.

В ходе интервью, которое проходило параллельно с партией игры в гольф, Трамп назвал своего преемника на посту главы Белого дома Джо Байдена некомпетентным и высмеял его физические способности.

«Думаете, Байден может это сделать?» — спросил он журналистов, ударив по мячу.

Ранее Трамп обвинил своего преемника Джо Байдена в возможности проспать коронацию нового короля Великобритании Карла III.

«Думаю, иметь кого-то в качестве президента США, кто будет спать вместо визита на коронацию, это очень плохое дело», — отметил он.

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