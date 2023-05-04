Ямайка решила стать независимой от британской монархии

Высокопоставленный министр правительства Ямайки сообщила в интервью телеканалу Sky News, что коронация Карла III ускорила планы ее страны стать республикой уже в следующем году.

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Срочный референдум может быть проведен уже в 2024 году, это означает, что Ямайка может стать независимой от британской монархии и иметь собственного президента к следующему году, заявила министр юстиции Ямайки Марлен Малаху Форте.

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"Ямайка собирается написать новую конституцию, которая разорвет связи с (британским) монархом как главой нашего государства", - сообщила министр.

При этом предложение потребует консультаций с общественностью и внесения законопроекта в парламент, который может направлен законодателям в этом месяце после коронации. Принятие законопроекта может занять до девяти месяцев, после чего люди должны будут проголосовать на референдуме, добавила Форте.

Кроме того, Ямайка собирается потребовать от Британии репарации за годы работорговли, а также извинений за колониальное время.

"Интересно, почему бы не принести полные извинения? Это потому, что вам, возможно, придется отдать богатства монархии, взятые у народа? Взятые из мест, которые были колонизированы? Где люди были порабощены?" - заявила Марлен Малаху Форте.

Ямайка провозгласила независимость от Великобритании 6 августа 1962 года. Страна по статусу является королевством, а глава ее государства - британский монарх. По данным Национальной библиотеки Ямайки, во время трансатлантической работорговли около 600 тысяч пленных африканцев были насильственно отправлены на Ямайку, что сделало Великобританию одним из крупнейших работорговцев в Атлантике в 18 веке. Это историческое событие до сих пор остается актуальной проблемой.