В Киеве раскрыли цель получения истребителей

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев с помощью истребителей F-16 сможет не подпускать российские корабли и самолеты к зерновому коридору в Черном море. Об этом он написал в Twitter.

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«Имея эскадрилью оборудованных F-16, Украина сможет удерживать российские корабли и самолеты вдали от зернового коридора в Черном море, таким образом обеспечив путь для бесперебойного прохода судов с зерном», — считает он.

По его мнению, предоставление Украине F-16 также поможет в восстановлении «глобальной продовольственной безопасности».

Ранее украинский президент Владимир Зеленский оценил перспективу получения Украиной истребителей F-16. Он заявил, что это такой же сложный вопрос, как и консолидация европейских стран относительно вступления государства в Европейский союз и НАТО.