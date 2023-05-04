Француз протаранил шлагбаум на границе Польши и России

Гражданин Франции при попытке попасть на территорию России, протаранил шлагбаум на границе Польши, рассказал представитель Варминско-Мазурского отдела польской Пограничной стражи Мирослава Александрович. Об этом пишет РИА Новости.

Инцидент произошел в пункте пропуска в Гжехотках. Сначала 36-летний француз на автомобиле Citroen пытался выехать на территорию России, однако сотрудники погранстражи не пропустили его из-за отсутствия необходимых документов.

Тогда мужчина уехал обратно и вернулся через какое-то время. Перед пунктом пропуска он ускорил движение и протаранил шлагбаум. Водитель остановился только когда увидел, как пограничники разворачивают полосу с шипами. Офицерам задержанный объяснил, что намеревался попасть в РФ, так как «планировал там свою дальнейшую жизнь».