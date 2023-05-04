В Эстонии могут разрешить однополые браки

Министерство социальных дел Эстонии передало на согласование законопроект, по которому в брак смогут вступить два совершеннолетних человека вне зависимости от пола. Как сообщает РИА Новости, теперь он должен пройти межведомственную экспертизу.

Поправки подразумевают внесение изменений в закон о семье. Сейчас в нем говорится о том, что заключать брак можно между мужчиной и женщиной. После изменений там не будут указывать пол — вступать в брак смогут «два физических лица».