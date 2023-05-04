В Эстонии могут разрешить однополые браки
Министерство социальных дел Эстонии передало на согласование законопроект, по которому в брак смогут вступить два совершеннолетних человека вне зависимости от пола. Как сообщает РИА Новости, теперь он должен пройти межведомственную экспертизу.
Поправки подразумевают внесение изменений в закон о семье. Сейчас в нем говорится о том, что заключать брак можно между мужчиной и женщиной. После изменений там не будут указывать пол — вступать в брак смогут «два физических лица».
Министр социальных дел Сигне Рийсало заявил, что предыдущим шагом в этой сфере стало принятие закона о совместном проживании еще в 2014 году. Однако его полная реализация требовала различных прикладных актов и вопрос откладывался. Теперь же неразберихе придет конец, что позволит «ввести принцип брачного равенства», подчеркнул глава ведомства.