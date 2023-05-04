В Швейцарии объяснили требование к беженцам с Украины продать машины

Глава департамента юстиции и полиции Швейцарии Элизабет Бом-Шнайдер объяснила требование к украинским беженцам продать свои автомобили, чтобы получить пособия, тем, что к другим нуждающимся применяются более жесткие требования. Об этом пишет Neue Zürcher Zeitung.

По ее словам, некоторым людям приходится подавать заявки на самые мелкие расходы, в то время как другие получают помощь и при этом ездят на автомобиле. Однако решение о продаже машины должно быть принято в индивидуальном порядке на уровне кантонов.

Она также рассказала, что в связи с увеличением числа просителей убежища Федеральный совет рассматривает возможность строительства дополнительных контейнерных поселков на 3 тыс. мест. Для этих нужд необходимо 133 млн швейцарских франков.