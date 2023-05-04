В Швейцарии объяснили требование к беженцам с Украины продать машины
Глава департамента юстиции и полиции Швейцарии Элизабет Бом-Шнайдер объяснила требование к украинским беженцам продать свои автомобили, чтобы получить пособия, тем, что к другим нуждающимся применяются более жесткие требования. Об этом пишет Neue Zürcher Zeitung.
По ее словам, некоторым людям приходится подавать заявки на самые мелкие расходы, в то время как другие получают помощь и при этом ездят на автомобиле. Однако решение о продаже машины должно быть принято в индивидуальном порядке на уровне кантонов.
Она также рассказала, что в связи с увеличением числа просителей убежища Федеральный совет рассматривает возможность строительства дополнительных контейнерных поселков на 3 тыс. мест. Для этих нужд необходимо 133 млн швейцарских франков.
Ранее стало известно, что швейцарские власти обязали беженцев из Украины продавать свои машины, если их цена превышает установленный кантоном предел. После чего выплата пособий будет приостановлена на срок, зависящий от вырученных средств.