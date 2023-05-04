$79.31-0.6587.58-0.08

В Швейцарии объяснили требование к беженцам с Украины продать машины

Глава департамента юстиции и полиции Швейцарии Элизабет Бом-Шнайдер объяснила требование к украинским беженцам продать свои автомобили, чтобы получить пособия, тем, что к другим нуждающимся применяются более жесткие требования. Об этом пишет Neue Zürcher Zeitung.

В Швейцарии объяснили требование к беженцам с Украины продать машины
© globallookpress.com

По ее словам, некоторым людям приходится подавать заявки на самые мелкие расходы, в то время как другие получают помощь и при этом ездят на автомобиле. Однако решение о продаже машины должно быть принято в индивидуальном порядке на уровне кантонов.

Она также рассказала, что в связи с увеличением числа просителей убежища Федеральный совет рассматривает возможность строительства дополнительных контейнерных поселков на 3 тыс. мест. Для этих нужд необходимо 133 млн швейцарских франков.

Ранее стало известно, что швейцарские власти обязали беженцев из Украины продавать свои машины, если их цена превышает установленный кантоном предел. После чего выплата пособий будет приостановлена на срок, зависящий от вырученных средств.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий