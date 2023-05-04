Ямайка захотела провести референдум о независимости от Британии

Ямайка планирует провести референдум о независимости от британской монархии, а опросы населения показывают, что жители острова поддерживают эту идею. Об этом пишет Sky News.

В настоящее время по конституции Ямайки исполнительная власть осуществляется генерал-губернатором от имени британского короля.

Однако правительство страны намерено изменить конституцию и провести общенациональный референдум с целью смещения короля Великобритании Карла с поста главы государства к 2025 году.

На Ямайке уже создан комитет по конституционной реформе, ответственный за обеспечение плавного перехода от конституционной монархии к республике. За несколько недель до коронации правительство разместило видео о процессе реформ, назвав в нем Карла «иностранным королем», отмечает издание.

«Наша цель — стать по-настоящему независимыми от нашего колониального прошлого и от тех, кто нас поработил», - пояснила министр культуры, гендерного равенства, развлечений и спорта Оливия Грейндж.

Также власти Ямайки намерены потребовать от Лондона извинений и репараций за годы работорговли. По словам Грейндж, правительство планирует подать петицию напрямую королю Карлу.

«Мы рассматриваем все варианты. Мы не остановимся, пока не добьемся справедливости», - подчеркнула она.

Ранее лидеры коренных народов Содружества наций написали письмо королю Великобритании Карлу III, в котором просят у него извинений за последствия колонизации. Письмо подписали представители Антигуа и Барбуды, Новой Зеландии, Австралии, Багамских Островов, Белиза, Канады, Гренады, Ямайки, Папуа - Новой Гвинеи, Сент-Китса и Невиса, Сент-Люсии и Сент-Винсента и Гренадин.