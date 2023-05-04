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Польша попросила у США помощи в расследовании инцидента с найденной в лесу ракетой

Польша обратилась к США с просьбой оказать содействие в расследовании инцидента с ракетой, найденной близ города Быдгоща, сообщает радиостанция RMF FM.

Польша попросила у США помощи в расследовании инцидента с ракетой
© globallookpress.com

«Польские службы сотрудничают по этому делу с американскими службами», — сообщает источник.

По информации издания, польская сторона надеется получить от США материалы, которые позволят установить происхождение и маршрут движения упавшей ракеты.

В польском Минобороны считают, что ракета могла быть запущена еще в декабре прошлого года, когда Россия вела массированный ракетный удар по Украине, также рассматриваются версии, что это гораздо более поздний инцидент.

Ранее польский портал Onet сообщил, что в окрестностях населенного пункта Замость примерно в 15 километрах от Быдгоща была найдена ракета. В СМИ заявили, что она, «скорее всего, российская», так как на ней оставлены надписи на русском языке. Источники издания сообщили, что ракета могла быть мишенью, запущенной польскими военными во время учений.

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