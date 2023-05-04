Польша попросила у США помощи в расследовании инцидента с ракетой

Польша обратилась к США с просьбой оказать содействие в расследовании инцидента с ракетой, найденной близ города Быдгоща, сообщает радиостанция RMF FM.

«Польские службы сотрудничают по этому делу с американскими службами», — сообщает источник.

По информации издания, польская сторона надеется получить от США материалы, которые позволят установить происхождение и маршрут движения упавшей ракеты.

В польском Минобороны считают, что ракета могла быть запущена еще в декабре прошлого года, когда Россия вела массированный ракетный удар по Украине, также рассматриваются версии, что это гораздо более поздний инцидент.