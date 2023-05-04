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В Белом доме ответили на обвинения в причастности к атаке на Кремль

Белый дом считает «нелепыми» обвинения России в причастности США к удару беспилотников по Кремлю и попытке покушения на Владимира Путина. Как сообщает CNN, об этом заявил координатор Совета нацбезопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

Кирби также добавил, что Вашингтон не позволяет Киеву наносить удары за пределами собственных государственных границ, в том числе и по территории России, пишет Reuters.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москве известно о причастности Соединенных Штатов к атаке беспилотников. По его словам, в Кремле понимают, что решения о подобных терактах принимаются не в Киеве, а в Вашингтоне, вплоть до выбора средств поражения.

Напомним, что в ночь на 3 мая Киев предпринял попытку нанести удар по Кремлю. Российским военным и спецслужбам удалось вывести из строя два беспилотника, атаковавших Кремль.

Зеленский заявил, что Украина не атаковала Москву

В результате атаки никто не пострадал. Обломки лишь одного из беспилотников лишь подпалили медные листы на крыше Сенатского дворца. В Кремле заявили, что оставляют за собой право ответить на теракт, когда и как посчитают нужным.

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