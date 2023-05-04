В Белом доме заявили о запретах Киеву наносить удары по России

Вашингтон не позволяет Киеву наносить удары за пределами собственных государственных границ, в том числе и по российской территории. Так по теме удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Кремлю высказался советник Белого дома и координатор по стратегическим коммуникациям совета национальной безопасности США Джон Кирби, сообщает Reuters.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва видит попытки США откреститься от причастности к атакам беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Кремль и считает их смехотворными, ведь именно Вашингтон стоит за атакой этих дронов.