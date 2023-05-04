Для установления мира на Украине необходимо возвращение к власти в США бывшего американского лидера Дональда Трампа . Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан , пишет РИА Новости.

«Я уверен, что если бы президентом (США) был господин Трамп, никакая война сегодня не раздирала Украину и Европу. Вернитесь, господин президент, сделайте Америку снова великой и принесите нам мир!» - заявил Орбан в ходе своего выступления на Конференции консервативных политических действий в Будапеште.

«Я повидал уже несколько таких цветных революций. Начиналось с заявлений о свободе, продолжалось либеральным прогрессивным перевоспитанием и улучшением человека, а в конце был хаосом, неразбериха и оставленный странам позор», - констатировал Виктор Орбан.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп пообещал в случае своего переизбрания разрешить конфликт на Украине еще до того, как пройдет его инаугурация. При этом политик отметил, что урегулировать конфликт может только человек, находящийся во главе США. Таким образом, если бы он был назначен посланником, то ничего бы не вышло.