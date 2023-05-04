$79.31-0.6587.58-0.08

Зеленский предложил создать трибунал против России

Президент Украины Владимир Зеленский предложил создать международный трибунал против России, передает ТАСС.

Зеленский предложил создать трибунал против России
© газета.ру

«За агрессию должна быть ответственность, и этого можно добиться только с помощью международного трибунала», — сказал Зеленский, выступая в Международном уголовном суде.

Он также написал в Telegram, что в ходе визита в Гаагу встретился с председателем Международного уголовного суда Петром Хофьманским и секретарем суда Освальдо Агилерой.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не признает юрисдикцию Международного уголовного суда в Гааге. Он подчеркнул, что в течение многих лет никакие международные судейские учреждения и организации не обращали внимание на «разрушение гражданской инфраструктуры, на убийства гражданских людей, которые украинские националисты устраивали в Донбассе».

5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий