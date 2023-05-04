Зеленский предложил создать трибунал против России

«За агрессию должна быть ответственность, и этого можно добиться только с помощью международного трибунала», — сказал Зеленский, выступая в Международном уголовном суде.

Он также написал в Telegram, что в ходе визита в Гаагу встретился с председателем Международного уголовного суда Петром Хофьманским и секретарем суда Освальдо Агилерой.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не признает юрисдикцию Международного уголовного суда в Гааге. Он подчеркнул, что в течение многих лет никакие международные судейские учреждения и организации не обращали внимание на «разрушение гражданской инфраструктуры, на убийства гражданских людей, которые украинские националисты устраивали в Донбассе».