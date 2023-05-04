Кулеба объяснил наличие украинских войск у границ с Приднестровьем

Украина не планирует нарушать территориальную целостность Молдавии, поэтому не намерена атаковать Приднестровье, однако продолжит держать войска у его границ. Об этом в интервью TV8 сказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, Приднестровье, находящееся на юго-западном фланге, это риск, который заставляет Украину направлять силы на этот участок границы, для потенциального сдерживания и контроля за ситуацией.

«Но я хочу подчеркнуть, что Приднестровье, это вопрос суверенитета и территориальной целостности Молдавии. И мы абсолютно уважаем тот путь, который выберет правительство Молдавии в том, что касается отношений с Приднестровьем и реинтеграции этого региона», — подчеркнул министр.

Он также добавил, что киевские власти имеют определенный интерес к складам российского вооружения в Колбасне, однако им доподлинно неизвестно, что конкретно там находится и в каком состоянии.