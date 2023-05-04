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Лидеры стран содружества потребовали от Карла III извинений за геноцид и колонизацию

В преддверии коронации представители 12 стран Содружества потребовали от Карла III извинений за последствия британского геноцида и колонизации. Об этом сообщает The Guardian.

Лидеры стран содружества потребовали от Карла III извинений за геноцид
© газета.ру

В заявлении, которое было отправлено Карлу III, лидеры стран содружества призвали нового монарха начать процесс в направлении официальных извинений, а также возмещения ущерба.

«Мы, нижеподписавшиеся, призываем британского монарха, короля Карла III, в день его коронации 6 мая 2023 года, признать ужасающие последствия и наследие геноцида и колонизации коренных и порабощенных народов», — говорится в заявлении.

Авторы письма напомнили также, что в июне 2022 года Карл III заявил главам правительств стран Содружества, что признание ошибок прошлого — это «разговор, время которого пришло» и просят короля «немедленно начать разговор о сохраняющемся влиянии рабства».

Заявление подписали представители Австралии, Новой Зеландии, Багамских островов и Канады.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, что антимонархистам прислали предупреждение об ужесточении законов в преддверии коронации.

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