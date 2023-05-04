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Франция заявила о необходимости сохранить диалог с Россией

Глава МИД Франции Катрин Колонна заявила, что Париж поддерживает все каналы коммуникации с Москвой, в том числе не закрывает свои диппредставительства там, поскольку считает необходимым сохранять возможность диалога. Цитату приводит РИА Новости.

Франция заявила о необходимости сохранить диалог с Россией
© lenta.ru

«У нас нет никакого интереса усугублять изолированность России. Мы бы хотели, чтобы были каналы для диалога. Это позволит доносить нашу позицию», — отметила дипломат, признав, что пока Москва не слышит мнение Парижа относительно военной операции на Украине.

Отвечая на вопрос, может ли президент Франции Эммануэль Макрон снова переговорить с коллегой из России Владимиром Путиным, Колонна ответила: «Это вполне возможно». С начала военной операции на Украине Макрон и Путин общались шесть раз. Последний их разговор состоялся в сентябре.

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